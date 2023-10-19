Более 40 граждан Австралии не могут покинуть сектор Газа

У правительства страны пока нет возможности их вызволить, сообщила министр внутренних дел и кибербезопасности страны Клэр О'Нил

СИДНЕЙ, 19 октября. /ТАСС/. Более 40 граждан Австралии остаются заблокированными в секторе Газа и не могут попасть на репатриационные рейсы, вылетающие из Тель-Авива. Об этом сообщила министр внутренних дел и кибербезопасности страны Клэр О'Нил.

"Мы усердно работаем, пытаясь получить больше информации об этих людях и предоставить им некое подобие плана по освобождению, но следует понимать, что Газа фактически заблокирована. Это небольшая территория с одним лишь пунктом въезда и выезда, который в настоящее время закрыт", - сказала О'Нил, отметив, что пока никаких возможностей вызволить австралийцев у правительства страны нет.

Министр указала, что сейчас властям Австралии известно о 46 гражданах, "остающихся в ловушке в Газе, где заканчиваются запасы продовольствия, воды и топлива". "Мы пытаемся дипломатическим путем создать возможности для того, чтобы они могли покинуть этот регион, работая в партнерстве с США и Великобританией, но к сожалению, ситуация там невероятно сложная, и мы пока не добились никакого прогресса", - уточнила она.

О'Нил также сообщила, что к 19 октября 2023 года из Тель-Авива уже были эвакуированы и доставлены в Сидней 252 человека. "[Следующий] рейс уже вылетел из Тель-Авива сегодня [19 октября] утром с 59 пассажирами на борту, и до конца дня запланирован еще один", - сказала она.