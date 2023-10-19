Претендент на пост главы США не исключил помощь страны Израилю

Вивек Рамасвами назвал вероятным сценарием вступление еврейского государства в войну на два фронта

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Военные США будут вынуждены оказать помощь Израилю, если он окажется в состоянии войны на два фронта. Такое мнение выразил претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.

"После [событий] 11 сентября мы потратили впустую более $6 трлн и пожертвовали тысячами американских жизней, ведя войны в Ираке и Афганистане без четкого плана и целей <...>, теперь мы рискуем продолжить это, наземная операция в секторе Газа без четкого плана приведет к длительной войне <...>. Вероятный сценарий <...> - Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа <...>. Как только Израиль вступит в войну на два фронта - на севере и на юге <...>, мы не сможем избежать определенного участия США в этом вопросе", - сказал Рамасвами, добавив, что это участие, вероятно, будет военным. Он также отметил, что "жертвы среди гражданского населения в секторе Газа заставляют другие страны отвернуться от Израиля".

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт заявил, что армия обороны Израиля еще не приняла окончательного решения о проведении наземной военной операции в секторе Газа. Представитель ЦАХАЛ при этом подчеркнул, что Израиль способен выдержать войну на два фронта.