Япония сожалеет о том, что ближневосточная резолюция в СБ ООН не была принята

Генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио продолжит работу, направленную на скорейшее урегулирование конфликта

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Японии сожалеет, что бразильский проект ближневосточной резолюции в Совете Безопасности ООН не был принят. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Принимая во внимание текущую гуманитарную ситуацию в секторе Газа и будучи в состоянии поддержать большую часть этой резолюции, наша страна голосовала за. Мы прикладывали различные дипломатические усилия для скорейшего достижения результата, но в итоге Совет Безопасности ООН не смог надлежащим образом декларировать свои намерения - это заслуживает сожаления", - отметил он. Японская сторона, по словам Мацуно, в курсе того, что США, хоть и выступили против принятия этой резолюции, поддерживают урегулирование ситуации дипломатическими усилиями. Генсек японского кабмина в очередной раз пообещал, что Япония со своей стороны продолжит активную работу, направленную на скорейшее урегулирование конфликта.

Ранее США заблокировали бразильский проект ближневосточной резолюции, использовав право вето. РФ воздержалась от голосования, что было вызвано отклонением СБ российских поправок к бразильскому документу. Также воздержалась от голосования Великобритания, остальные 12 членов СБ ООН проголосовали за принятие резолюции.

В своем выступлении сразу после голосования постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты "разочарованы тем, что в резолюции нет упоминания о праве Израиля на самооборону". Проводившееся сразу после голосования заседание СБ ООН, созванное по инициативе РФ, ОАЭ и Китая в связи с ударом по больнице в секторе Газа, глава американского диппредставительства покинула досрочно.