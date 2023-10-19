СМИ: армия Израиля создаст около 350 отрядов самообороны

Как пишет газета Yedioth Ahronoth, жители страны массово записываются в новые формирования

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля планируют создать 347 отрядов местной самообороны в городах, поселках и деревнях. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, жители массово записываются в новые формирования. Такие отряды будут входить в структуру Армии обороны Израиля и подчиняться командованию тыла. Добровольцы получают необходимое снаряжение и огнестрельное оружие, а также проходят специальную подготовку.

Как отмечает газета, ранее отряды самообороны создавались только в приграничной зоне, однако после атаки радикального палестинского движения ХАМАС к этой инициативе подключились и населенные пункты в других районах страны. За последнюю неделю такие формирования были созданы по меньшей мере в 17 населенных пунктах. Издание не указывает их общую численность, однако сообщает, что в городе Ганей-Тиква в местный отряд самообороны записались более 140 человек.

Газета подчеркивает, что среди добровольцев есть люди с опытом службы в армии и отставные полицейские. Предполагается, что новые формирования будут содействовать полиции и подразделениям Армии обороны Израиля.

Ранее полиция и Минобороны страны сообщили, что начнут вооружать формирования добровольцев. Их общая численность должна составить 13,2 тыс. человек.