В ООН заявили о стремлении увеличить гуманитарную помощь сектору Газа в пять раз

По словам замгенсека Мартина Гриффитса, он намерен в ближайшее время согласовать детали плана с сторонами

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. ООН намерена нарастить в пять раз объемы гуманитарной помощи, поставляемой в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Нам нужно начать с серьезного количества грузовиков и довести их число до 100 в день, - заявил Гриффитс в эфире телеканала CNN. - У нас есть ресурсы для этого". По его словам, объем гуманитарной помощи сектору Газа "должен быть масштабным" с самого начала.

По словам заместителя генсека ООН, организация ведет "чрезвычайно детальные переговоры" о том, как должна быть реализована программа помощи сектору Газа. "Мы должны быть уверены в том, что сможем [доставлять помощь] каждый день - целенаправленно, многократно и надежно", - отметил Гриффитс, подчеркнув, что намерен в ближайшее время согласовать детали плана оказания помощи с соответствующими сторонами, чтобы можно было начать поставки.

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время возвращения из Израиля, заявил, что египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси согласился открыть КПП "Рафах" для отправки до 20 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы.

Ранее ас-Сиси указал, что Египет не закрывал контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором Газа, его работе мешают израильские бомбардировки. Канцелярия лидера Египта также подтвердила, что президенты двух стран в телефонном разговоре договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах" на долговременной основе.