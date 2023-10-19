Служащий Госдепа подал в отставку в знак протеста против политики США на Ближнем Востоке

По данным газеты Politico, "последней каплей" для Джоша Пола стало "расширение и ускорение поставок оружия Израилю"

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Служащий Госдепартамента США Джош Пол подал в отставку, протестуя против "недальновидной политики" администрации президента Джо Байдена в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на заявление чиновника.

"Я не могу продолжать работать и поддерживать ряд ключевых политических решений, включая поставки вооружения одной из сторон конфликта. Я считаю их недальновидными, деструктивными и несправедливыми. Они противоречат тем ценностям, которые мы публично отстаиваем", - приводит издание его слова из публикации на портале LinkedIn. Пол отметил, что "последней каплей" для него стало "расширение и ускорение поставок оружия Израилю".

Как отмечает издание, чиновник работал в департаменте по надзору за поставками вооружения странам-союзникам в Государственном бюро по военно-политическим вопросам. Такое решение он принял после того, как США начали поставлять Израилю военную помощь, в частности средства противовоздушной обороны и боеприпасы. "Реакция администрации и Конгресса [на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке] импульсивна, предвзята, политически удобна - это свидетельствует об интеллектуальном банкротстве и бюрократической инерции", - указал бывший сотрудник Госдепа в заявлении.

Соединенные Штаты 13 октября объявили о передаче Армии обороны Израиля средств ПВО, артиллерии и боеприпасов. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США активно осуществляют экстренную поставку оружия Израилю в связи с резкой эскалацией напряженности в зоне ближневосточного конфликта.