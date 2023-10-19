В МИД Вьетнама осудили жестокие нападения на мирных жителей на Ближнем Востоке

Директор департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Фам Тху Ханг заявила, что страна готова участвовать в совместных усилиях по поддержке людей в зонах конфликтов

ХАНОЙ, 19 октября. /ТАСС/. Вьетнам осуждает жестокие нападения на гражданское население, гуманитарные объекты и жизненно важную инфраструктуру на Ближнем Востоке. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД республики Фам Тху Ханг, комментируя новую эскалацию напряженности в регионе.

"Мы призываем стороны к немедленному прекращению огня, прекращению применения силы, уважению международного гуманитарного права, возобновлению переговоров для урегулирования разногласий мирными средствами на основе международного права и соответствующих резолюций ООН с целью достижения справедливых и долгосрочных результатов в ближневосточном мирном процессе, обеспечивающих защиту жизни и безопасность людей", - указала она.

Вьетнам, по ее словам, "поддерживает и готов участвовать в совместных усилиях международного сообщества по содействию диалогу и гуманитарной поддержке людей в зонах конфликтов, способствуя обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире".