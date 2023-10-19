Reuters: Израиль не выработал план для Газы после окончания боевых действий

По информации агентства, в администрации президента США обеспокоены тем, что у Тель-Авива нет стратегии выхода из вооруженного конфликта

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Власти Израиля пока не разработали будущую стратегию в отношении сектора Газа, на основании которой они будут действовать после окончания вооруженного конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.

По словам собеседника агентства, в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что Израиль не в состоянии разработать стратегию выхода, хотя и способен подготовить эффективный план боевых действий и нанести долгосрочный ущерб палестинскому радикальному движению ХАМАС. Источник отметил, что высокопоставленные лица США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, во время визитов в Израиль подчеркнули необходимость создания послевоенного плана для сектора Газа.

Арабские чиновники также обратили внимание на отсутствие у Израиля четкого плана относительно будущего Газы. "У Израиля нет развязки для Газы. Его стратегия заключается в сбрасывании тысяч бомб, разрушении всего и вторжении, но что дальше? У них нет стратегии выхода на будущее", - сообщил агентству источник в регионе.

Чиновники на Западе и Ближнем Востоке сходятся во мнении, что военная операция Израиля, получившая название "Железные мечи", будет "непревзойденной в своей жестокости" и непохожей на все предыдущие операции ВС страны в регионе.