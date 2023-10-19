19 октября, 09:03,
обновлено 19 октября, 09:19
Палестино-израильский конфликт

Саммит Египта и Иордании пройдет 19 октября в Каире

Встреча направлена на поиск путей деэскалации в секторе Газа

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Саммит Египта и Иордании, направленный на поиск путей деэскалации в секторе Газа, состоится в четверг в Каире. Об этом сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"Египетско-иорданский саммит [пройдет] сегодня в Каире", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как передает телеканал Al Hadath, король Иордании Абдалла II уже отправился в Каир.

В новость внесена правка (12:19 мск) - передается с исправлением опечатки в фамилии президента Египта - ас-Сиси. 

Теги:
ИорданияПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)ИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-
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