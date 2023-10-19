Парламент Молдавии выразил поддержку Израилю после атак ХАМАС

Депутаты призвали ХАМАС освободить заложников и осудили использование гражданского населения в качестве живого щита

КИШИНЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Парламент Молдавии выразил поддержку Израилю и отметил его легитимное право на защиту своих граждан после атак ХАМАС. Об этом говорится в декларации, которая была одобрена депутатов правящей Партии действия и солидарности, передает корреспондент ТАСС.

"Присоединяемся ко всем странами мира, которые выразили солидарность с израильским народом. Констатируем, что государство Израиль имеет право на легитимную оборону и в первую очередь защиту своих граждан. Решительно осуждаем жестокость атак, совершенных террористической группировкой ХАМАС, массированные ракетные атаки, резню, устроенную среди гражданского населения", - говорится в заявлении.

Депутаты призвали ХАМАС освободить заложников и осудили использование гражданского населения в качестве живого щита. Они отметили, что атака ХАМАС стала возможной благодаря "безответственной политике некоторых государств", спонсорской поддержке ХАМАС и поставкам оружия. Они также констатировали, что жители Газы являются политическими заложниками ХАМАС.

Представители оппозиционного Блока коммунистов и социалистов отметили, что Молдавия как нейтральное и мирное государство обязана призвать стороны конфликта к миру, безоговорочному прекращению всех боевых действий. Однако авторы декларации не поддержали эти поправки.