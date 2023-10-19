В Испании усилили охрану 10 посольств из-за ситуации на Ближнем Востоке

По данным газеты ABC, ситуация в регионе после атак на Израиль значительно увеличила риск возможных терактов на территории Испании

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Власти Испании решили усилить охрану диппредставительств 10 стран на фоне обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета ABC.

По ее версии, ситуация в регионе после атак на Израиль значительно увеличила риск возможных терактов на территории Испании. Из-за этого МВД королевства приняло решение об усилении защиты 10 посольств: Великобритании, Дании, Израиля, Иордании, Ливана, Палестины, США, Турции, Франции и Швеции.

17 октября Министерство внутренних дел Испании приказало принять дополнительные меры безопасности в рамках введенного ранее четвертого уровня террористической угрозы из пяти возможных.