19 октября, 10:02
Палестино-израильский конфликт

В Испании усилили охрану 10 посольств из-за ситуации на Ближнем Востоке

По данным газеты ABC, ситуация в регионе после атак на Израиль значительно увеличила риск возможных терактов на территории Испании

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Власти Испании решили усилить охрану диппредставительств 10 стран на фоне обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета ABC.

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По ее версии, ситуация в регионе после атак на Израиль значительно увеличила риск возможных терактов на территории Испании. Из-за этого МВД королевства приняло решение об усилении защиты 10 посольств: Великобритании, Дании, Израиля, Иордании, Ливана, Палестины, США, Турции, Франции и Швеции.

17 октября Министерство внутренних дел Испании приказало принять дополнительные меры безопасности в рамках введенного ранее четвертого уровня террористической угрозы из пяти возможных. 

Теги:
ШвецияСШАИорданияЛиванПалестинаТурцияДанияИспанияВеликобританияФранцияПалестино-израильский конфликт
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