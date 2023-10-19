Politico: сотрудники Белого дома арабского происхождения пожаловались на плохое отношение

По информации газеты, некоторые работники администрации "встревожены риторикой, исходящей из зала для брифингов и от президента Джо Байдена"

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Некоторые американцы арабского происхождения, работающие в администрации президента США Джо Байдена, жалуются на пренебрежительное отношение со стороны руководства на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, некоторые сотрудники администрации "встревожены риторикой, исходящей из зала для брифингов и от президента Джо Байдена", несмотря на то, что ранее было объявлено о выделении Вашингтоном $100 млн на помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан. "Я чувствую, что любую критику в адрес Израиля затыкают", - приводит издание слова одного из сотрудников Белого дома. Газета отмечает, что при этом в администрации были очень обеспокоены состоянием коллег-евреев после атаки ХАМАС на Израиль. В Белом доме отрицают пренебрежительное отношение к какой-либо категории сотрудников, подчеркивает Politico.