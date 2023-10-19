Президент Египта обсудил ситуацию в Газе с главой Центрального командования ВС США

Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил об "опасности последствий этого конфликта в сфере безопасности, которые распространятся на весь регион"

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял главу Центрального командования ВС США генерала Майкла Куриллу, с которым обсудил развитие ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщила канцелярия египетского лидера в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Президент рассказал об усилиях Египта по снижению эскалации, подчеркнув важность координации действий международного сообщества в вопросе сдерживания кризиса", - отметили в канцелярии. Ас-Сиси также предупредил об "опасности последствий этого конфликта в сфере безопасности, которые распространятся на весь регион".