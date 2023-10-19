Армия Израиля сообщила о задержании на Западном берегу Иордана свыше 80 человек

В их числе 63 сторонника ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе массовых ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали более 80 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в их числе - 63 сторонника радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"По итогам крупномасштабных контртеррористических мероприятий, проведенных ночью в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) были задержаны свыше 80 подозреваемых, в том числе 63 участника террористических операций ХАМАС", - говорится в заявлении