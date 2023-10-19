В кабмине Испании заявили, что ЕС следует диктату США во внешней политике

И.о. министра по социальным правам Ионе Беларра также считает, что за ударом по госпиталю в Газе стоит Израиль

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Испания и Евросоюз в своей внешней политике следуют диктату США. Такое мнение выразила и.о. министра по социальным правам страны Ионе Беларра.

Политик является генсеком левой партии "Подемос", входящей в коалиционное правительство во главе с и.о. премьера королевства, лидером Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчесом. Как отметила Беларра в интервью телерадиокомпании RTVE, Мадрид и Брюссель "не имеют автономии в своей внешней политике" и "просто следуют предписаниям США, которые являются главным союзником Израиля".

И.о. министра считает, что за ударом по больнице в Газе стоит еврейское государство. "Одна из наших проблем - это абсолютное единодушие средств массовой информации в поддержку Израиля, поддерживаемого США", - добавила она.

Ранее посольство Израиля в Мадриде выражало свое недовольство из-за позиции ряда членов коалиционного правительства Испании. В свою очередь и.о. премьера королевства осуждал атаку радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль и заявлял о праве еврейского государства на защиту в рамках международного и гуманитарного права.