Премьер Британии и президент Израиля высказались против эскалации на Ближнем Востоке

Представитель главы британского правительства отметил, что Риши Сунак и Ицхак Герцог "согласились работать совместно" в этом вопросе

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Израиля Ицхак Герцог высказались за избежание эскалации насилия в регионе. Об этом сообщил представитель главы британского правительства, находящегося с визитом в Израиле.

"Премьер-министр и президент Герцог подчеркнули настоятельную необходимость избежать дальнейшей эскалации в регионе. Они согласились работать совместно с этой целью", - сказал представитель Сунака по итогам переговоров двух политиков.

Как отмечается, британский премьер выразил соболезнования "в связи с ужасающими человеческими жертвами в Израиле в результате терроризма ХАМАС", а также подтвердил, что "Великобритания солидарна с Израилем и твердо верит в право страны на самозащиту в соответствии с международным правом".

"Премьер-министр и президент Герцог согласились по поводу важности доставки срочной гуманитарной помощи простым палестинцам в секторе Газа, которые также страдают. Премьер-министр приветствовал вчерашнее заявление о том, что Израиль не будет останавливать поступление помощи в Газу. Он выразил искреннюю надежду, что возможно достичь дальнейшего прогресса в доставке жизненно важных продуктов питания, воды и лекарств", - добавил представитель Сунака. Политики также договорились о том, чтобы "неустанно работать над освобождением" заложников, которые содержатся в секторе Газа.

Как ожидается, Сунак проведет на Ближнем Востоке два дня. Дальнейший маршрут ближневосточного турне премьера пока не уточняется. В среду вечером в очередную поездку по странам Ближнего Востока отправился и глава британского МИД Джеймс Клеверли, посетивший Израиль 11 октября. Он должен побывать в Египте, Катаре и Турции.