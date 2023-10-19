СМИ заявили, что США направили к Израилю еще одну авианосную группу

Телеканал TRT Haber со ссылкой на представителя Минобороны республики сообщил, что ее могут задействовать в рамках операции по возможной эвакуации мирных граждан

СТАМБУЛ, 19 октября. /ТАСС/. США проинформировали Турцию о направлении в Восточное Средиземноморье авианосной группы для выполнения задач по возможной эвакуации мирных граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на представителя Минобороны республики.

"США объявили, что назначили еще одну авианосную группу. Она еще не прибыла. Наши американские собеседники сообщили, что они не будут выполнять военные задачи, а задействованы в рамках операции по возможной эвакуации мирных граждан. Мы внимательно следим за этими работами", - сказал турецкий военный.

Ранее сообщалось, что авианосец Шестого флота ВМС США Mount Whitney покинул Гаэту (Италия) 18 октября и направился в восточную часть Средиземного моря. Как отмечалось в сообщении на сайте флота, он будет "взаимодействовать с силами союзников и партнеров" в ходе морских операций и дипломатических мероприятий в рамках "национальных усилий по формированию всеобъемлющей морской мощи США и союзников" в регионе.

В регион уже прибыл авианосец USS Gerald R. Ford, на борту которого находятся свыше 4,5 тыс. военных моряков. Его сопровождают пять кораблей, на которых суммарно размещено более 1,6 тыс. военных. На Ближний Восток также отправились авианосец USS Dwight D. Eisenhower (5 тыс. военнослужащих на борту) и три корабля сопровождения (всего около 1 тыс. военных на борту).