Президент Израиля потребовал от премьера Британии повлиять на слова Би-би-си о ХАМАС

Ицхак Герцог считает, что членов организации необходимо называть не иначе как "террористами", избегая нейтральных формулировок

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком, прибывшим в еврейское государство с визитом солидарности, открыто выразил ему несогласие с редакционной политикой британской национальной телерадиовещательной корпорации Би-би-си в отношении сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС. По мнению Герцога, членов организации необходимо называть не иначе как "террористами", избегая нейтральных формулировок.

"Я хочу поднять вопрос о том, что я называю объективным или необъективным освещением этой трагедии, потому что мы считаем, что - и я публично заявлял об этом - то, как Би-би-си охарактеризовала ХАМАС, является искажением фактов. Мы имеем дело с одной из худших террористических организаций в мире. И я знаю, что в современных демократических странах, таких как наша и ваша, вы не можете вмешиваться сами по себе, но поскольку у Би-би-си есть определенные связи и она известна во всем мире как британская, должен быть выражен резкий протест, чтобы ситуация была исправлена и ХАМАС был описан как террористическая организация. Что еще им [сотрудникам Би-би-си] нужно увидеть, чтобы понять, что это зверская террористическая организация?" - заявил глава еврейского государства. Его высказывания по итогам встречи распространила президентская канцелярия.

Вместе с тем Герцог поблагодарил Сунака за его визит в Израиль и поддержку, которую Великобритания выразила его стране в свете резкого обострения ситуации в регионе. Президент выразил мнение, что Израиль сражается "на передовой в своего рода битве цивилизаций", в том числе защищая интересы всех стран Европы.

Ранее Би-би-си подвергалась критике со стороны руководства правящей Консервативной партии Великобритании и Сунака за то, что в своих сюжетах называет членов ХАМАС боевиками, а не террористами, хотя в королевстве ХАМАС признано террористической организацией.