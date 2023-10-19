Боевое крыло ХАМАС сообщило о ракетном обстреле Тель-Авива

В заявлении группировки говорится, что это стало ответной мерой на нападение еврейского государства на мирное население

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" - выступило с утверждением об очередной ракетной атаке по Тель-Авиву. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

"Бригады [Изз эд-Дина] аль-Кассама" нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на нападение на мирное население", - утверждается в заявлении.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала о том, что сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, впервые за четверг прозвучали в центральных районах Израиля, включая Тель-Авив.