Newsweek: в США считают низкой вероятность спасения всех израильских пленных

По данным Армии обороны Израиля, подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, оно не окончательное

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Вероятность спасения всех израильских заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС, оценивается как крайне низкая. Об этом сообщил журналу Newsweek источник, которого попросили прокомментировать шаги администрации президента США Джо Байдена, направленные на урегулирование ситуации.

"Есть мрачное осознание того, что вероятность спасения всех заложников чрезвычайно низка. Нужно готовиться к худшему сценарию", - приводит его слова журнал.

Как сообщил ранее представитель Армии обороны Израиля, подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, оно не окончательное. В то же время член руководства ХАМАС за рубежом Хишам Касем заявил, что для движения это возможность добиться освобождения палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

В среду президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты считают высшим приоритетом освобождение захваченных боевиками ХАМАС заложников. При этом он отметил, что не может публично говорить о каких-либо деталях в деле работы США по освобождению пленных.