Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел израильского Ашдода

Пресс-служба армии Израиля ранее сообщила, что в южных районах страны, в том числе в Ашдоде, прозвучали сирены воздушной тревоги

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, взяла на себя ответственность за ракетный обстрел города Ашдод. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радикалов.

"Бригады [Изз эд-Дина] аль-Кассама" нанесли ракетный удар по Ашдоду", - указывается в тексте.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила, что в южных районах страны, в том числе в Ашдоде, прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела. Этот город находится на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива.