19 октября, 13:34
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел израильского Ашдода

Пресс-служба армии Израиля ранее сообщила, что в южных районах страны, в том числе в Ашдоде, прозвучали сирены воздушной тревоги

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, взяла на себя ответственность за ракетный обстрел города Ашдод. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радикалов.

Читайте также
Угроза эскалации боевых действий. Главное вокруг конфликта в секторе Газа

"Бригады [Изз эд-Дина] аль-Кассама" нанесли ракетный удар по Ашдоду", - указывается в тексте.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила, что в южных районах страны, в том числе в Ашдоде, прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела. Этот город находится на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация