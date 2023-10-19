Молдавия усиливает меры безопасности на фоне ситуации в Израиле

В частности, в здание Кишиневского международного аэропорта будут допускаться только пассажиры и персонал

КИШИНЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии сообщили об усилении мер безопасности на границе в связи с обострением ситуации в Израиле. Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции.

"С 20:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) 19 октября 2023 года в Молдавии и на границах вступают в силу дополнительные меры безопасности. <…> Это необходимо в связи с рисками в сфере глобальной безопасности на фоне войны в Израиле, заявлений лидеров экстремистских организаций в адрес международного сообщества", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в здание Кишиневского международного аэропорта в этот период будут допускаться только пассажиры и персонал.

В 2022 году из-за ситуации на Украине власти Молдавии усилили меры безопасности на границе и пригласили для ее охраны специалистов Агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). В сентябре 2023 года охрану аэропорта Кишинева усилили в два раза после инцидента в июне, когда прибывший в республику иностранец застрелил двух офицеров.