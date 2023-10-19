В Беэр-Шеве, пустыне Негев и на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Незадолго до этого поступили сведения о воздушной тревоге в Ашдоде - крупном портовом городе на юге страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в Беэр-Шеве - крупнейшем городе в пустыне Негев на юге Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Беэр-Шева", - говорится в заявлении. По данным военных, сигналы оповещения включились и в других районах Негева.

Незадолго до этого поступили сведения о воздушной тревоге в Ашдоде - крупном портовом городе на юге страны.

Позднее армия Израиля второй раз за полчаса сообщила о воздушной тревоге на севере страны.