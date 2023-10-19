19 октября, 14:16
Палестино-израильский конфликт

Испания запустила кризисный механизм ЕС из-за ситуации на Ближнем Востоке

Речь идет о процедуре для сбора ключевой информации и быстрой координации политических решений в случае серьезных кризисов

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Испания, председательствующая до конца 2023 года в Совете Евросоюза, задействовала кризисный механизм сообщества из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета El Pais.

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По ее сведениям, речь идет о процедуре для сбора ключевой информации и быстрой координации политических решений в случае серьезных кризисов. Решение направлено на унификацию данных о гуманитарной помощи, потоке беженцев и безопасности. Члены механизма проведут первую встречу для обсуждения ситуации 20 октября.

Издание уточняет, что ближневосточный кризис может привести к эскалации насилия в регионе и повлиять на внешнюю и внутреннюю безопасность ЕС. Отмечается, что механизм уже был задействован из-за конфликта на Украине и в разгар пандемии коронавируса.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ИспанияПалестино-израильский конфликт
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