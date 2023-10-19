По всему Алжиру проходят народные марши в поддержку палестинского народа

Люди требуют немедленного прекращения обстрелов сектора Газа и обеспечения доставки гуманитарной помощи его жителям

РАБАТ, 19 октября. /ТАСС/. Многотысячные народные марши в поддержку палестинского народа и против агрессивной политики властей Израиля проходят в четверг во всех 58 провинциях (вилайетах) Алжира. Об этом сообщает Алжирское радио.

Люди, вышедшие на улицы с национальными и палестинскими флагами, решительно осуждают атаки израильской армии на сектор Газа, в результате которых погибли уже несколько тысяч человек.

"Да здравствует Палестина, свободная и независимая! Остановите геноцид в Газе! Алжир против сионистской агрессии! Мы все - Газа!", - написано на транспарантах, которые несут алжирцы в городах по всей стране. Они требуют немедленного прекращения обстрелов сектора Газа, обеспечения доставки гуманитарной помощи его жителям.

Один из самых массовых маршей проходит в столице Алжира. Огромные толпы людей собрались на площадях 1 Мая и Мучеников, улицах Хасиба бен Буали, бульварах полковника Амируша и Зигута Юсефа, а также во многих других местах города. Участники уличных акций осудили те арабские страны, которые проводят политику нормализации отношений с Израилем.