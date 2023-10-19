Армия Израиля пять раз за час сообщила о воздушной тревоге на севере страны

По данным военных, тревога была, в частности, объявлена в населенных пунктах Бецет, Шломи и Ханита, расположенных у самой границы с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, в течение часа пять раз звучали на севере Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в северной части Израиля", - говорится в заявлении.

По данным военных, тревога была, в частности, объявлена в населенных пунктах Бецет, Шломи и Ханита, расположенных у самой границы с Ливаном. Эти сообщения военные повторили пять раз за один час.

Такая частота сигналов тревоги наблюдается впервые за время нового витка обострения ситуации в регионе, начавшегося 7 октября с проникновения в Израиль группы сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа.

С тех пор с каждым днем нарастает напряженность и на северной границе, где регулярно фиксируются обстрелы со стороны ливанской территории, на которые израильские военные дают ответные удары. По данным армии, их целью становятся объекты ливанской шиитской организации "Хезболлах".