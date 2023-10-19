CNN: экс-адвокат штаба Трампа признала вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года

По данным телеканала, Сидни Пауэлл могут приговорить к шести годам условно

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Сидни Пауэлл, экс-адвокат избирательного штаба бывшего президента США Дональда Трампа, которую обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году в штате Джорджия, признала свою вину. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По условиям сделки Пауэлл могут приговорить к шести годам условно, уточнил телеканал. Она будет обязана давать показания на следующих заседаниях и принести извинения жителям штата Джорджия.

Таким образом, Пауэлл стала вторым человеком, признавшим вину в рамках этого дела. В конце сентября это сделал поручитель по залогам Скотт Холл, которого могут приговорить к пяти годам условно, штрафу в размере $5 тыс. и 200 часам общественных работ.

Остальные 17 обвиняемых, включая самого Трампа, свою вину не признают.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокаты экс-президента Джон Истман, Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель отделения Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер.