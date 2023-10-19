Эксперт назвал допустимой наземную операцию в Газе с точки зрения международного права

Профессор международного права Университета Базеля Андреас Мюллер отметил, что она при этом должна ограничиваться предотвращением возможного нападения со стороны ХАМАС в будущем

ЖЕНЕВА, 19 октября. /ТАСС/. Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа допустимо с точки зрения международного права, однако она должна ограничиваться предотвращением возможного нападения со стороны ХАМАС в будущем. Такое мнение выразил профессор международного права Университета Базеля Андреас Мюллер.

По его оценкам, наземная операция Израиля с целью уничтожения палестинской группировки ХАМАС "вполне допустима" с юридической точки зрения. В интервью швейцарскому телеканалу SRF эксперт пояснил, что, согласно уставу ООН, еврейское государство имеет право на самооборону. Однако оно может быть реализовано "только до тех пор, пока продолжается нападение или существует существенный риск его повторения", добавил Мюллер.

Эксперт отмечает, что наступление Израиля в секторе Газа возможно, но в его ходе должно "соблюдаться условие соразмерности". "Однако это дает Израилю значительную свободу действий", - признает он.