Глава МИД ФРГ провела телефонный разговор со своим палестинским коллегой

Анналена Бербок вновь отправилась на Ближний Восток с целью поиска путей урегулирования палестино-израильского конфликта

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в свете очередного визита на Ближний Восток провела телефонный разговор со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

"Мы видим страдания палестинцев. Для [главы МИД ФРГ Анналены] Бербок было важно начать свою поездку на Ближний Восток с телефонного разговора с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики. ХАМАС не представляет гражданское население Палестины", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном на его странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В четверг Бербок вновь отправилась на Ближний Восток с целью поиска путей урегулирования палестино-израильского конфликта. Она посетит Иорданию, Израиль и Ливан. Перед отлетом министр заявила журналистам о солидарности с Израилем, который, по ее словам, "имеет право защищаться от террора ХАМАС - в рамках, которые предписывает для таких исключительных ситуаций международное право". Во время поездки глава внешнеполитического ведомства ФРГ намерена обсудить возможности освобождения удерживаемых ХАМАС заложников.

13 октября Бербок посетила Израиль, где провела встречу со своим израильским коллегой Эли Коэном, а также поговорила с родственниками похищенных граждан Германии в кризисном центре города.