ВОЗ рассчитывает отправить гуманитарную помощь в Газу 20 октября

Всемирная организация здравоохранения приветствовала готовность Израиля пропустить гуманитарный груз в палестинский анклав

ЖЕНЕВА, 19 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует готовность Израиля пропустить гуманитарный груз в сектор Газа со стороны Египта и рассчитывает отправить его в эту пятницу. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"Наши грузовики загружены и готовы к отправке. Мы работаем с обществами Красного Полумесяца Египта и Палестины над тем, чтобы поставки начались через пункт пропуска "Рафах", как только он откроется. Надеюсь, это произойдет завтра", - сказал Гебрейесус.

"Мы приветствуем вчерашнее заявление Израиля о том, что он не будет блокировать поставки воды, продовольствия и медикаментов в Газу из Египта", - отметил гендиректор. Он призвал Израиль "добавить топливо к разрешенным жизненно важным поставкам", поскольку "топливо требуется для генераторов в больницах".