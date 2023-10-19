19 октября, 15:57
Палестино-израильский конфликт

ВОЗ рассчитывает отправить гуманитарную помощь в Газу 20 октября

Всемирная организация здравоохранения приветствовала готовность Израиля пропустить гуманитарный груз в палестинский анклав

ЖЕНЕВА, 19 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует готовность Израиля пропустить гуманитарный груз в сектор Газа со стороны Египта и рассчитывает отправить его в эту пятницу. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

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"Наши грузовики загружены и готовы к отправке. Мы работаем с обществами Красного Полумесяца Египта и Палестины над тем, чтобы поставки начались через пункт пропуска "Рафах", как только он откроется. Надеюсь, это произойдет завтра", - сказал Гебрейесус.

"Мы приветствуем вчерашнее заявление Израиля о том, что он не будет блокировать поставки воды, продовольствия и медикаментов в Газу из Египта", - отметил гендиректор. Он призвал Израиль "добавить топливо к разрешенным жизненно важным поставкам", поскольку "топливо требуется для генераторов в больницах". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТедрос Аданом Гебрейесус
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