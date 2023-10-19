Число погибших британцев в результате атаки ХАМАС на Израиль выросло до девяти

Согласно последним данным, еще семь граждан Великобритании числятся пропавшими без вести после атаки палестинского движения 7 октября

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Девять британцев погибли в результате атаки боевиков палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака, слова которого приводит агентство Reuters.

Согласно последним данным, еще семь граждан Великобритании числятся пропавшими без вести после атаки ХАМАС 7 октября. "Мы можем сейчас подтвердить, что по меньшей мере девять британцев были трагически убиты. Еще семь британцев числятся пропавшими. Некоторые из них могут быть мертвы или похищены", - сказал представитель Сунака.