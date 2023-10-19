Министр обороны ФРГ назвал главной задачей освобождение захваченных ХАМАС заложников

По словам Бориса Писториуса, его страна сделает все возможное, чтобы поддержать Израиль с точки зрения материального обеспечения

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Израиль заверил, что Германия сделает все возможное, чтобы поддержать Израиль с точки зрения материального обеспечения. Освобождение заложников, находящихся у палестинского радикального движения ХАМАС, по его словам, является первоочередной задачей.

"Все, что мы можем сделать, чтобы помочь с материалами, с поддержкой, мы сделаем", - заявил Писториус на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом в Тель-Авиве. Он подчеркнул, что Германия полностью поддерживает Израиль и находится на его стороне.

Глава оборонного ведомства ФРГ указал, что первостепенной задачей является освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС. По его словам, необходимо "сделать все, чтобы заложники были освобождены из страшного плена как можно быстрее". "Это самая неотложная задача, и мы согласны сделать все возможное в этом вопросе", - констатировал министр.

Он добавил, что важно избежать жертв среди гражданского населения, как того требует международное право. "Это не имеет ничего общего с войной, которую здесь развязал ХАМАС. Это террористическая атака", - сказал Писториус. "Эта бесчеловечная жестокость глубоко потрясла нас в Германии", - резюмировал он.

Писториус в четверг прибыл с визитом в Израиль. До этого он посетил Ливан.