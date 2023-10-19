Генсек ООН назвал "Рафах" и Эль-Ариш единственной надеждой и спасением для жителей Газы

Антониу Гутерриш поблагодарил Каир за готовность содействовать доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" и аэропорт Эль-Ариш - это единственная надежда на то, что жителям сектора Газа доставят гуманитарную помощь, необходимую для спасения их жизней.

"В этой деятельности по спасению жизней аэропорт Эль-Ариш и переход "Рафах" не просто критически важны, они наша единственная надежда. Это спасительные артерии для населения Газы", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Гутерриш поблагодарил Каир за готовность содействовать доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав. Это доказывает, отметил он, что Египет - "столп многостороннего сотрудничества" и ключевой игрок в вопросе снижения напряженности и облегчения боли и страдания людей.

Первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проедут через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом, 20 октября. Самолет Ил-76 МЧС России доставил груз гуманитарной помощи для палестинцев в египетский аэропорт Эль-Ариш. 27 тонн грузов будут переданы представителям общества Красного Полумесяца Египта и доставлены в сектор Газа.