19 октября, 17:23
Палестино-израильский конфликт

Бундесвер окажет помощь Израилю в обеспечении медикаментами на €190 тыс.

По данным Der Spiegel, пакет состоит в основном из предметов первой помощи, в том числе 13 тыс. комплектов жгутов, 10 тыс. комплектов компрессов, 1 тыс. единиц декомпрессионных игл, 80 наборов для инфузионных инъекций и 2,5 тыс. термоодеял

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) предоставит Израилю пакет медицинской помощи в размере почти €190 тыс. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на письмо Минобороны ФРГ.

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По информации издания, Израиль обратился к Бундесверу с просьбой предоставить медикаменты. Министерство обороны ФРГ уже одобрило соответствующий запрос. Пакет, как уточняет журнал, состоит в основном из предметов первой помощи, в том числе 13 тыс. комплектов жгутов, 10 тыс. комплектов компрессов, 1 тыс. единиц декомпрессионных игл, 80 наборов для инфузионных инъекций и 2,5 тыс. термоодеял.

Общая стоимость пакета помощи составляет около €189 тыс. Как следует из письма Минобороны, Израиль намерен оплатить стоимость самостоятельно. Бундесвер, как пишет Der Spiegel, не понесет каких-либо убытков в результате поставок медицинской продукции и его оперативная готовность не пострадает. Израильская сторона, как подчеркивает журнал, не только намерена сама заплатить за эти поставки, но и планирует сама забрать их в Германии.

Правительство ФРГ на фоне обострения ближневосточного конфликта уже пообещало Израилю военную поддержку. На данный момент ВВС Германии предоставили два боевых беспилотника Heron израильского производства. 

Теги:
ГерманияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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