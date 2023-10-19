Кронпринц Саудовской Аравии встретился в Эр-Рияде с премьером Великобритании

Информация о деталях встречи пока не приводится

ДУБАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел в Эр-Рияде встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

Информация о деталях встречи пока не приводится.

Визит британского премьера проходит на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 13,3 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,5 тыс. получили ранения.