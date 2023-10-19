Боевое крыло ХАМАС заявило о новом обстреле Тель-Авива

Группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" назвала обстрел ответом на "преступление оккупационных властей против народа в лагере Нур-Шамс"

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Боевое крыло движения ХАМАС - группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" - заявило о нанесении очередного удара по Тель-Авиву.

Согласно сообщению, размещенному в Telegram-канале группировки, обстрел стал ответом на "преступление оккупационных [израильских] властей против нашего народа в лагере Нур-Шамс".

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила о нанесении израильскими военными удара по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан, в результате которого "несколько террористов были ликвидированы".