Боевое крыло ХАМАС заявило о новом обстреле Тель-Авива

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Боевое крыло движения ХАМАС - группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" - заявило о нанесении очередного удара по Тель-Авиву.
Согласно сообщению, размещенному в Telegram-канале группировки, обстрел стал ответом на "преступление оккупационных [израильских] властей против нашего народа в лагере Нур-Шамс".
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила о нанесении израильскими военными удара по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан, в результате которого "несколько террористов были ликвидированы".