Трюдо сообщил, что Канада и союзники выясняют, кто атаковал больницу в Газе

По словам канадского премьер-министра, итоговых выводов еще нет

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. Канада вместе со своими союзниками в настоящее время выясняет, кто ответственен за атаку на больницу Аль-Ахли, но окончательных выводов пока не сделано. Об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы тесно сотрудничаем с союзниками, чтобы точно определить, что произошло", - сказал он. По словам Трюдо, Оттава уже ознакомилась "с некоторыми предварительными доказательствами", но на данный момент канадские власти еще не пришли "к окончательному выводу".

Премьер-министр также заявил, что власти Канады "в совершенном ужасе от гибели невинных людей [в больнице] в Газе". Он добавил, что гражданские лица не должны "подвергаться нападениям" в ходе конфликта.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он по примеру президента США Джо Байдена посетить в ближайшее время Израиль, Трюдо ответил: "Посмотрим, что будет дальше".