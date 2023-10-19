19 октября, 17:46,
обновлено 19 октября, 18:09
Палестино-израильский конфликт

Трюдо сообщил, что Канада и союзники выясняют, кто атаковал больницу в Газе

По словам канадского премьер-министра, итоговых выводов еще нет

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. Канада вместе со своими союзниками в настоящее время выясняет, кто ответственен за атаку на больницу Аль-Ахли, но окончательных выводов пока не сделано. Об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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"Мы тесно сотрудничаем с союзниками, чтобы точно определить, что произошло", - сказал он. По словам Трюдо, Оттава уже ознакомилась "с некоторыми предварительными доказательствами", но на данный момент канадские власти еще не пришли "к окончательному выводу".

Премьер-министр также заявил, что власти Канады "в совершенном ужасе от гибели невинных людей [в больнице] в Газе". Он добавил, что гражданские лица не должны "подвергаться нападениям" в ходе конфликта.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он по примеру президента США Джо Байдена посетить в ближайшее время Израиль, Трюдо ответил: "Посмотрим, что будет дальше". 

Теги:
КанадаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрюдо, Джастин
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