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обновлено 19 октября, 18:17
Палестино-израильский конфликт

Разведка США назвала причиной взрыва в больнице неудачный запуск ракеты "боевиками в Газе"

EPA-EFE/ MOHAMMED SABER
© EPA-EFE/ MOHAMMED SABER

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что в его стране до сих пор собирают информацию

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Разведка США полагает, что взрыв в госпитале Аль-Ахли произошел в результате неудачного запуска ракеты "боевиками в Газе". Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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"Мы до сих пор собираем информацию, но, исходя из наших предварительных оценок, оценок разведывательного сообщества в правительстве США, взрыв в госпитале произошел в результате неудачного запуска ракеты боевиками в Газе", - заявил Миллер. На уточняющий вопрос о том, уверены ли США в том, что удар по больнице не был нанесен Израилем, представитель Госдепа подчеркнул, что речь идет о "предварительных оценках, основывающихся на доступной информации". 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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