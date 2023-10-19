Разведка США назвала причиной взрыва в больнице неудачный запуск ракеты "боевиками в Газе"

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что в его стране до сих пор собирают информацию

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Разведка США полагает, что взрыв в госпитале Аль-Ахли произошел в результате неудачного запуска ракеты "боевиками в Газе". Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы до сих пор собираем информацию, но, исходя из наших предварительных оценок, оценок разведывательного сообщества в правительстве США, взрыв в госпитале произошел в результате неудачного запуска ракеты боевиками в Газе", - заявил Миллер. На уточняющий вопрос о том, уверены ли США в том, что удар по больнице не был нанесен Израилем, представитель Госдепа подчеркнул, что речь идет о "предварительных оценках, основывающихся на доступной информации".