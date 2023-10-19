CNN: разведка США считает, что при ударе по больнице Газы погибло до 300 человек

По данным телеканала, госпиталь получил "лишь незначительные повреждения"

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. По предварительной оценке американского разведывательного сообщества, число убитых вследствие удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа колеблется от 100 до 300, а сам госпиталь получил "лишь незначительные повреждения". Об этом сообщил телеканал CNN.

"Мы увидели только легкие повреждения крыш двух зданий у основного корпуса больницы, но оба здания сохранились", - сообщается в докладе разведки. Число погибших, по ее данным, может достигать от 100 до 300, что меньше данных, предоставленных палестинской стороной.

CNN отмечает, что ранее офис директора Национальной разведки США направил в Конгресс незасекреченный доклад, посвященный удару по больнице. Из него следует, что по мнению американской разведки, "Израиль не несет ответственности за взрыв, в результате которого погибли сотни мирных жителей в больнице Аль-Ахли в секторе Газа". "Наша оценка основана на доступной информации, включая разведанные, видео из открытых источников и фото [места] инцидента", - цитирует CNN документ.