Иордания опасается худшего сценария после провала усилий по деэскалации конфликта в Газе

Приоритетом для страны является прекращение войны в палестинском анклаве и открытие коридоров для поступления гуманитарной помощи населению, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Айман ас-Сафади

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Приоритетом для Иордании является прекращение войны в секторе Газа и открытие коридоров для поступления гуманитарной помощи населению. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади. Он выступил совместно с немецкой коллегой Анналеной Бербок на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al Mamlaka.

"Иордания опасается худшего сценария после провала усилий по деэскалации конфликта, - отметил он. - Эта война, если ее не остановить, будет иметь катастрофические последствия для палестинского народа и всего Ближнего Востока".

Ас-Сафади предупредил об опасности насильственного переселения палестинцев в Газе, что, по его словам, представляет собой военное преступление. Он подчеркнул, что "израильтяне не обретут мира и безопасности, если палестинцы не реализуют свои законные национальные права".

В свою очередь Анналена Бербок отметила, что Берлин добивается "скорейшего освобождения израильских заложников, захваченных террористами ХАМАС". "Мы продолжим прилагать совместные усилия с Иорданией, которая является нашим давним партнером, для защиты гражданского населения с обеих сторон в этом конфликте", - указала она.

В четверг Бербок отправилась на Ближний Восток с целью поиска путей урегулирования палестино-израильского конфликта. Помимо Иордании, она посетит Израиль и Ливан.