Глава МО Израиля пообещал уничтожить ХАМАС и сделать все для возвращения заложников

Йоав Галант отметил, что еврейское государство нанесет ответный удар палестинской группировке

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израиль нанесет ответный удар и уничтожит палестинское радикальное движение ХАМАС, а также сделает все возможное, чтобы вернуть заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сказал министр обороны Израиля Йоав Галант коллеге из Германии Борису Писториусу, который прибыл в Тель-Авив с визитом солидарности.

"Мы нанесем ответный удар и уничтожим ХАМАС. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть домой заложников", - распространила обращенные к Писториусу высказывания Галанта пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Израильский министр поблагодарил Писториуса за визит солидарности, отметив, что "Германия является лидером НАТО, лидером Европы, лидером свободного мира, и связь между Израилем и Германией очень важна".