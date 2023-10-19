СМИ: точное число заложников в Газе известно только боевому крылу ХАМАС

По данным телеканала Al Hadath, палестинское движение "разрабатывает общую стратегию сопротивления, а решения на местах принимает боевое крыло движения"

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Число заложников, которые были захвачены во время операции палестинских радикалов на израильской территории, точно известно только сторонникам боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама". Об этом телеканалу Al Hadath сообщил глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль.

"Точная информация о количестве пленных известна только [сторонникам] "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама", - сказал Машаль. По его словам, которые процитировал телеканал, "ХАМАС разрабатывает общую стратегию сопротивления, а решения на местах принимает боевое крыло движения".

Как указал представитель ХАМАС за рубежом, об операции движения на израильской территории "знал лишь ограниченный круг людей, чтобы ее внезапность была максимальной". По утверждению Машаля, отряды движения "концентрируются только на борьбе с израильской армией".

Как сообщил ранее представитель Армии обороны Израиля, подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, оно не окончательное. В то же время член руководства ХАМАС за рубежом Хишам Касем заявил, что для движения это возможность добиться освобождения палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.