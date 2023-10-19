США обсуждают с Египтом и Израилем детали предоставления помощи палестинцам

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Израиль "испытывает очень серьезную обеспокоенность по поводу нецелевого использования гуманитарной помощи"

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Специальный посланник по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд обсуждает с египетскими и израильскими властями детали соглашения о поставках гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы продолжаем работать над доставкой гуманитарной помощи в Газу. Саттерфилд <...> встретился сегодня с израильскими и египетскими должностными лицами, чтобы выработать конкретные механизмы реализации рамочной программы [предоставления палестинцам гуманитарной помощи], которую госсекретарь [США Энтони Блинкен] согласовал с Израилем в понедельник и которую президент [США Джо Байден] представил вчера, когда ему удалось заручиться обязательствами как Израиля, так и Египта", - отметил дипломат, отказавшись предоставить детали обсуждений.

По его словам, Израиль "испытывает очень серьезную обеспокоенность по поводу нецелевого использования гуманитарной помощи". "Они обеспокоены тем, что поступающая помощь будет перенаправляться [радикальному палестинскому движению] ХАМАС, и мы работаем над соглашением, чтобы гарантировать, что любые поставки будут осуществляться надлежащим образом", - добавил Миллер.

Ранее Байден, находившийся в Израиле с экстренным визитом солидарности, заявил, что Вашингтон выделит $100 млн на помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Он получил от израильских властей согласие разрешить поставки гуманитарных грузов жителям Газы. Байден подчеркнул, что международное сообщество не сможет поставлять необходимые грузы в случае вмешательства ХАМАС.