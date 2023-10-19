ФРГ выделит €50 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа

Министр иностранных дел страны Анналена Бербок заявила, что Германия уделяет особое внимание улучшению здравоохранения в секторе Газа

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Германия на фоне эскалации палестино-израильского конфликта приняла решение увеличить поддержку гражданского населения в секторе Газа, предоставив чрезвычайную гуманитарную помощь на сумму в €50 млн. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с вице-премьером и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади в Аммане, передает агентство DPA.

Бербок подчеркнула, что "денежные средства должны быть использованы для поддержки международных организаций, таких как Всемирная продовольственная программа, Детский фонд ООН (UNICEF) и прежде всего Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)". "Деньги предназначены для поддержки палестинцев, которые также стали жертвами террористической атаки ХАМАС", - сказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Германия, по ее словам, уделяет особое внимание улучшению здравоохранения в секторе Газа. "Мы готовимся к отправке медицинских бригад в Газу, а также к созданию возможностей для оказания помощи детям, получившим серьезные травмы", - подчеркнула Бербок.

В то же время министры единодушно призвали к урегулированию палестино-израильского конфликта дипломатическим путем, результатом которого должно стать решение о создании двух государств. Вместе с тем стороны заверили, что намерены сделать все возможное, чтобы предотвратить "пожар" на Ближнем Востоке.

В четверг Бербок отправилась на Ближний Восток с целью поиска путей урегулирования палестино-израильского конфликта. Помимо Иордании, она посетит Израиль и Ливан.