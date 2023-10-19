Госдеп заявил, что проект резолюции ООН о Палестине не признавал право Израиля на защиту

По данным ведомства, это стало причиной его блокировки США

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Проект ближневосточной резолюции ООН не содержал признания Израиля на самооборону, что стало причиной его блокировки США. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы считаем весьма прискорбным, что в этой резолюции не признается право Израиля на самозащиту перед лицом этих террористических атак. Мы считаем, что это важный подход. <...> Израиль только что подвергся массированной террористической атаке, которая в 10-15 раз превышает последствия серии терактов [в США] 11 сентября [2001 года], если рассматривать в пересчете на одного жителя. <...> Любая страна будет защищать себя в таких ситуациях", - утверждал дипломат.

"Другая причина, по которой мы применили право вето, заключается в том, что <...> в настоящее время ведется дипломатическая работа по этому вопросу, <...> в попытке создать зоны, где гражданское население будет в безопасности", - сказал Миллер.

17 октября СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали пять стран: Россия, Китай, Габон, Мозамбик, ОАЭ. Шесть стран - Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария, Эквадор - воздержались. Четыре государства - Великобритания, США, Франция и Япония - выступили против. Затем Бразилия предложила свой проект резолюции, в отношении которого США применили право вето. За проект резолюции проголосовали 12 членов СБ ООН, Великобритания и Россия воздержались от голосования, против выступили только США.