ХАМАС заявило о поражении США в своей политике поддержки Израиля

Лидер движения Исмаил Хания считает, что Соединенные Штаты провалились также "в попытке принудить арабские государства принять идею переселения палестинцев со своей земли"

ТАСС, 20 октября. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания утверждает, что Соединенные Штаты потерпели поражение в своей политике поддержки Израиля и попытках переселить палестинцев со своей земли. Высказывания лидера ХАМАС опубликованы в Telegram-канале движения.

По словам Хании, политика администрации США провалилась как "в обеспечении международной поддержки агрессии против Газы, так и в попытке принудить арабские государства принять идею переселения палестинцев со своей земли". "Никто не принимает израильский план перемещения [палестинцев], который прикрывает Америка", - указал Хания. Он добавил, что позиция арабских стран исходит из позиции палестинцев, которые "держатся за свою землю и не хотят никакого перемещения и тем более альтернативной родины".

Лидер ХАМАС выступил с предупреждением, что нынешние события в Газе "могут перерасти в региональную битву, если эта [израильская] агрессия продолжится". Хания призвал привлечь виновных к международному суду, чтобы они "понесли ответственность за свои преступления", которые совершали на протяжении десятилетий.

Хания также призвал ускорить доставку гуманитарной помощи жителям Газы, которые, по его словам, "сейчас живут в условиях гуманитарной катастрофы".