ХАМАС заявило о поражении США в своей политике поддержки Израиля

ТАСС, 20 октября. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания утверждает, что Соединенные Штаты потерпели поражение в своей политике поддержки Израиля и попытках переселить палестинцев со своей земли. Высказывания лидера ХАМАС опубликованы в Telegram-канале движения.
По словам Хании, политика администрации США провалилась как "в обеспечении международной поддержки агрессии против Газы, так и в попытке принудить арабские государства принять идею переселения палестинцев со своей земли". "Никто не принимает израильский план перемещения [палестинцев], который прикрывает Америка", - указал Хания. Он добавил, что позиция арабских стран исходит из позиции палестинцев, которые "держатся за свою землю и не хотят никакого перемещения и тем более альтернативной родины".
Лидер ХАМАС выступил с предупреждением, что нынешние события в Газе "могут перерасти в региональную битву, если эта [израильская] агрессия продолжится". Хания призвал привлечь виновных к международному суду, чтобы они "понесли ответственность за свои преступления", которые совершали на протяжении десятилетий.
Хания также призвал ускорить доставку гуманитарной помощи жителям Газы, которые, по его словам, "сейчас живут в условиях гуманитарной катастрофы".