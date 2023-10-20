СМИ: гегемония США под угрозой из-за конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке

На ситуацию в том числе влияют конфликты между внутренними политическими силами Соединенных Штатов, отмечает ЦТАК

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Авантюрная политика Вашингтона, направленная на осуществление своей гегемонии, находится под угрозой провала из-за конфликтов в Европе, на Ближнем Востоке, а также из-за "полного беспорядка" во внутренней политике США. Об этом говорится в комментарии, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Авантюрная политика США в интересах осуществления гегемонистской стратегии оказывается под угрозой провала из-за конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и их последствий. Также внутренняя политика США превращается в полный беспорядок из-за острых конфликтов между внутренними политическими силами", - отмечает госагентство КНДР.

"Внешняя влиятельность и статус нынешней администрации США все еще падают из-за новых противоречий и конфликтов с державами и союзниками", - считают авторы материала.

В материале ЦТАК также отмечается, что США "пытаются найти выход к возрождению [влияния] на Корейском полуострове", считая "насилие средством решения" своих проблем, и намерены "развязать ядерную войну". Пхеньян предостерегает Вашингтон от таких шагов, отмечает агентство.

В сентябре Верховное народное собрание КНДР приняло поправки к конституции, которые закрепляют статус ядерных сил и политику их ускоренного развития с целью гарантировать право страны на существование.