ЦАХАЛ за ночь поразил более 100 военных целей ХАМАС в секторе Газа

В том числе подземный туннель, склады оружия и командные центры, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Истребители ЦАХАЛа за ночь поразили более сотни военных объектов ХАМАС в секторе Газа, включая подземный туннель, склады оружия и командные центры. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За ночь истребители ЦАХАЛа нанесли удары по более чем сотне террористических объектов ХАМАС, включая подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров", - говорится в заявлении.

В армии добавили, что группа боевиков ХАМАС пыталась обстрелять ракетами самолет и была нейтрализована целенаправленным ударом в городе Газа. "Террористический отряд, принадлежащий воздушным подразделениям ХАМАС, был нейтрализован в результате целенаправленного удара по городу Газа после попытки обстрелять ракетами самолет", - говорится в заявлении военных.

Кроме того, "были уничтожены террористические активы и оружие, находившиеся в мечети в районе Джабалия, которая использовалась террористами ХАМАС в качестве наблюдательного пункта и плацдарма", продолжили в пресс-службе. "В ходе ударов был убит Амджад Маджед Мухаммед Абу Оде, высокопоставленный боевик морских подразделений ХАМАС, принимавший участие в убийствах израильских мирных жителей на юге Израиля", - добавили в армейском ведомстве.