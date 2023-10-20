Эксперт заявил, что встреча лидеров КНР и РФ вывела их партнерство на новую высоту

Директор Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй отметил, что такое сотрудничество может открыть возможности для глобальных преобразований

ШАНХАЙ, 20 октября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине свидетельствует о выходе стратегического партнерства между странами на новую высоту. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС директор Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй.

"Последняя встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина показывает, что китайско-российские отношения стратегического партнерства вышли на новую высоту. Во встрече приняли участие должностные лица, ответственные за самые разные области с обеих сторон, что быстро повысило эффективность сотрудничества, а также способствовало сближению позиций сторон. Это свидетельствует о дальнейшей систематизации и устойчивости двустороннего сотрудничества", - полагает эксперт.

Фэн Шаолэй также высоко оценил роль России в стыковке инициативы "Пояса и пути" с Евразийским экономическим союзом. "Будучи мировой державой с обширной территорией, богатыми ресурсами, мощным научным, технологическим и экономическим потенциалом, а также многовековой историей, Россия сохраняет незаменимую позицию в стыковке между "Поясом и путем" и Большим евразийским партнерством", - сказал он.

Говоря о важности отношений между странами, ученый указал, что такое сотрудничество может не только превратить Евразию в новое пространство и открыть новые возможности для глобальных преобразований, но и "естественным образом прорвать любую блокаду в отношении Китая и России".

"В критический момент, когда мировой порядок претерпевает серьезные изменения, тесные отношения между Китаем и Россией и глобальным Югом могут сделать этот сложный процесс более справедливым, разумным, стабильным и мирным. Китай и Россия обладают богатым опытом в решении сложных международных вопросов. Мы уважаем не только гармонию, но и различия. Все это предоставит больше ресурсов и опыта для плавной глобальной трансформации", - считает эксперт.

Лидеры Китая и РФ провели переговоры после официального открытия третьего форума "Пояса и пути", который проходил в Пекине 17 и 18 октября. В нем принимали участие свыше 4 тыс. человек из более 140 стран. Президент Путин прибыл на мероприятия в качестве главного гостя.