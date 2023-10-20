20 октября, 17:36,
обновлено 20 октября, 18:32

СМИ: глава Минюста Бельгии подал в отставку в связи с терактом в Брюсселе

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн. HATIM KAGHAT/ Belga/ Sipa USA
Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн
© HATIM KAGHAT/ Belga/ Sipa USA

По данным телеканала VRT, причиной этого решения стали первые результаты расследования теракта, который совершил 45-летний выходец из Туниса Абдессалем Лассуд

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн подал в отставку из-за теракта, совершенного в Брюсселе 16 октября, в результате которого были убиты два человека, еще один получил ранение, сообщил телеканал VRT.

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Причиной отставки стали первые результаты расследования теракта, который совершил 45-летний выходец из Туниса Абдессалем Лассуд, который жил в Бельгии на нелегальном положении с 2019 года, ожидая решения по своему запросу на предоставление убежища. Он был известен спецслужбам в связи с радикальными взглядами. В ходе расследования стало известно, что 15 августа 2022 года власти Туниса запрашивали его экстрадицию в связи с обвинениями в уголовных преступлениях, однако за 14 месяцев этот запрос не был рассмотрен Минюстом Бельгии.

"Это персональная, огромная и непростительная ошибка. Я принимаю политическую ответственность и подаю в отставку", - говорится в распространенном заявлении министра в связи с вскрывшейся информацией.

Теперь премьер-министр королевства Александер Де Кроо должен рассмотреть его прошение. 

Теги:
Бельгия
© Информационное агентство ТАСС
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